جامعة الإسراء تعقد امتحاناتها النهائية للفصل الدراسي الصيفي 2019/2020 إلكترونيًا

أطلقت جامعة الإسراء اليوم السبت، الامتحانات النهائية الإلكترونية للفصل الدراسي الصيفي 2019/2020، وذلك بعد ان اختتمت الجامعة أعمال الفصل إلكترونيًا بنجاح.



وقال أ. د. عدنان الحجار، رئيس جامعة الإسراء، في تصريح صحفي، إن الامتحانات الإلكترونية بدأت وفقًا للتقويم الأكاديمي المعد مسبقًا، وذلك للحفاظ على متطلبات الجودة الأكاديمية والتي تشكِّل الامتحانات النهائية أحد أهم الأدوات الخاصة بالتقييم المتبعة عالميًا.



وتوجه أ. د. الحجار بالشكر لطواقم الجامعة الإدارية والتدريسية والفنية، لدورها البارز في إنجاح تجربة الاعتماد الكلي على منظومة التعليم الالكتروني والمحافظة على استمرار المسيرة التعليمية بالجامعة في ظل انتشار جائحة كورونا، وصولاً إلى تخريج أفواج من الطلبة القادرين على المنافسة في سوق العمل وإحداث فارق مهم في المجتمع.



وثمّن رئيس الجامعة جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى رأسها معالي الوزير أ. د. محمود أبو مويس، لمتابعتها المتواصلة مع الجامعة وجميع مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة الماضية، ما ساهم في تحقيق هذا النجاح المميز.



كما وأشاد أ.د. الحجار بتفاعل الطلبة الايجابي مع جلسات التعليم الإلكتروني من خلال المحاضرات التفاعلية خلال الفصل الدراسي الصيفي، والتي شهدت التزامًا عاليًا وصل إلى 98%، موضحًا أن درجات امتحانات الفصل الدراسي الصيفي سيتم احتسابها داخل المعدل التراكمي للطلبة كالمعتاد ولكن وفق منظومة التعليم الإلكتروني.



ومن الجدير بالذكر أن جامعة الإسراء من أوائل الجامعات الفلسطينية التي حافظت على استمرارية الحياة الأكاديمية عبر منظومة التعليم الإلكتروني والامتحانات الإلكترونية، إذ استطاعت التكيّف مع حالة الطوارئ وإغلاق مؤسسات التعليم العالي.



ومن المقرر أن تعقد جامعة الإسراء، تحت إشراف وتوجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا إلكترونيًا حول واقع ومستقبل التعليم الإلكتروني في فلسطين، في الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري، للخروج بخارطة طريق فلسطينية للتعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

