رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي للصف التاسع والشهادة الإعدادية الشرعية دورة 2020

نشرت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم السبت الموافق 8-8-2020 نتائج شهادة التعليم الأساسي للصف التاسع، ونتائج الشهادة الإعدادية الشرعية دورة 2020 في جميع المحافظات السورية.

ونرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عبر تلك المقالة القصيرة رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي للصف التاسع، ونتائج الشهادة الإعدادية الشرعية دورة 2020.

وقالت التعليم انه يتم إصدار نتائج شهادة التعليم الأساسي والاعدادية الشرعية 2020 يوم غد الساعة الثانية عشر ظهرا عبر المنصات الالكترونية.

نتائج شهادة التعليم الأساسي في سوريا اضغط هنا

واشارت الى وجود العديد من الروابط غير الصحيحة لإصدار نتائج التعليم الاساسي والشرعي ،مطالبة اولياء الامور للاستعلام عن نتيجة ابنائهم في الصفوف الاولى.

نتائج شهادة التعليم الأساسي في سوريا 2020 اضغط هنا

وتعتبر شهادة التعليم الأساسي في سوريا مهمة جدا للطلاب في تلك المرحلة من أجل الانتقال الى مرحلة دراسية جديدة .