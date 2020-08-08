دياب يعد اللبنانيين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة

قال رئيس حكومة لبنان حسان دياب "إن كارثة مرفأ بيروت لن تمر من دون محاسبة واليوم أؤكد أن لا مظلة فوق رأس أحد".

واوضح ديان في كلمة وجهها للبنانيين -على خلفية تظاهرات عمت مناطق واسعة في بيروت- أن إجراءات القضاء تعطي إشارة عن مصداقية التحقيق، لافتاً إلى أن المطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشددا على أنه رغم أننا نمر بكارثة صعبة رأينا في الأيام الماضية أخبارا كاذبة عن رفضنا للمساعدات.

وقال دياب إنه "سيطرح الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة. إذ لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة".