ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

دياب يعد اللبنانيين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 21:50 - 08 اغسطس 2020
حسان دياب حسان دياب
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

قال رئيس حكومة لبنان حسان دياب "إن كارثة مرفأ بيروت لن تمر من دون محاسبة واليوم أؤكد أن لا مظلة فوق رأس أحد".

واوضح ديان في كلمة وجهها للبنانيين -على خلفية تظاهرات عمت مناطق واسعة في بيروت- أن إجراءات القضاء تعطي إشارة عن مصداقية التحقيق، لافتاً إلى أن المطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشددا على أنه رغم أننا نمر بكارثة صعبة رأينا في الأيام الماضية أخبارا كاذبة عن رفضنا للمساعدات.

وقال دياب إنه "سيطرح الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة. إذ لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات