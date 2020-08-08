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الاحتلال يواصل عزل الأسير عمر فهمي خرواط منذ 4 أشهر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:50 - 08 اغسطس 2020
تقارير
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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، عزل الأسير عمر فهمي خرواط، منذ أكثر من أربعة اشهر داخل عزل معتقل "مجدو"، بأوضاع حياتية قاسية.

وأكدت هيئة الأسرى والمحررين في بيان صحفي أن إدارة معتقلات الاحتلال كانت قد أقدمت خلال شهر آذار الماضي على عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة "فتح" في معتقل "ريمون" بشكل تعسفي، وهم: حاتم القواسمة، وأسامة اسعيد، وإبراهيم عبد الحي، بالإضافة إلى الأسير خرواط، وجرى نقلهم بعدها إلى سجون أخرى.

ولفتت الهيئة أن سياسة العزل تعتبر من أخطر الإجراءات التنكيلية التي تتبعها إدارة السجون بحق الأسرى، وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة واستهدفت العديد من القادة والكوادر التنظيمية.

 

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