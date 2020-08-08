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طلائع العاصفة تستقبل بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:02 - 08 اغسطس 2020
طلائع العاصفة تستقبل بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021 طلائع العاصفة تستقبل بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021
تقارير
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استقبلت طلائع العاصفة الإطار الطلابي لكتائب شهداء الأقصى "جيش العاصفة" الذراع العسكري لحركة فتح في المدارس الفلسطينية العام الدراسي الجديد، حيث قام أبناء وكوادر الطلائع بتعليق البوسترات على جدران المدراس التي تعبر عن مدى السعادة والترحاب وسط أجواء حماسية وشغف لبدء الفصل الدراسي بعزيمة وإصرار.

وسوف تمتد فعاليات الطلائع على مدار العام الدراسي الجديد من قبل أبناء الطلائع داخل وخارج الحرم المدرسي لمساعدة الطلبة وتنمية قدراتهم في كافة المجالات من خلال تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية ورياضية وغيرها من الأنشطة الاخرى التي سوف تكون في مصلحة الطلبة.

وفي الختام تمنى مجلس قيادة الطلائع للطلبة بداية مشرقة وقوية رغم كل الظروف القاهرة التي يعيش بها طلابنا العزاء.

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