يتصدر تردد قناة الميادين Almayadeen الجديد 2020 عمليات البحث على المحركات عبر الانترنت خلال الفترة الماضية لا سيما بعد انفجار المرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت لمتابعة كافة الاحداث والمجريات في الساحة اللبنانية.

وسميت قناة الميادين بهذا الاسم نسبة إلى الميادين التي شهدت مظاهرات سلمية ضمن ما يُسمى بـ (ثورات الربيع العربي) ويديرها الإعلامي الكبير غسان بن جدو التابع لحزب الله وإيران .

ويوجد مقرها الأساسي في العاصمة اللبنانية بيروت بالإضافة إلى أنها تحمل ترخيص بريطاني، ولها العديد من الفروع الأخرى الرئيسية والمراسلين في الكثير من البلدان.

وتقدم الميادين أخبار خاصة ومتابعة لكافة المجريات في المنطقة بشكل دقيق لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وتبث القناة برامجها السياسية والاخبارية والاجتماعية والثقافية على مدار الساعة

ونظرًا لأهمية القناة فإن موقع فلسطين اليوم ينشر لكم تردد قناة الميادين Almayadeen الجديد 2020 على النايل سات والعرب سات وهوت بيرد وجميع الأقمار الصناعية التي تُبث عليها القناة.

وتمكنت القناة من اثبات نفسها بشكل قوي على وسائل الاعلام حيث وصفت بأنها المنافس القوي لقناتي الجزيرة القطرية والعربية الاماراتية.

تردد قناة الميادين Almayadeen الجديد 2020

NileSat orbit | 7° W

FREQUENCY: 11392

POLARIZATION: VERTICAL

SYMBOL RATE: 27500

FEC: 5/6

Hot Bird | 13° E

FREQUENCY: 12111

POLARIZATION: VERTICAL

SYMBOL RATE: 27500

FEC: 3/4

Galaxy 19 | 97° W

FREQUENCY: 12177

POLARIZATION: VERTICAL

SYMBOL RATE: 23000

FEC: 3/4