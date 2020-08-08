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ستوزع على الخطباء والدعاة وطلبة العلم الشرعي..

قريبًا.. ملتقى دعاة فلسطين سيوزع 500 نسخة من كتاب معالم السنة النبوية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:04 - 08 اغسطس 2020
كتاب معالم السنة النبوية المكون من 3 أجزاء للشيخ الدكتور صالح بن احمد الشامي كتاب معالم السنة النبوية المكون من 3 أجزاء للشيخ الدكتور صالح بن احمد الشامي
تقارير
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أنهى ملتقى دعاة فلسطين اليوم السبت، طباعة 500 نسخة من كتاب معالم السنة النبوية المكون من 3 أجزاء للشيخ الدكتور صالح بن احمد الشامي.

ويتميز الكتاب بأنه اختصار لـ 14 كتابًا من أصول السنة النبوية الشريفة، وهي غير متوفرة في مكتبات قطاع غزة وفقًا لملتقى دعاة فلسطين.

وسيبدأ الملتقى بتوزيع الكتب مجاناً على شرف ذكرى الهجرة النبوية الشريفة مطلع العام الهجري الجديد 1442 ه.

وقدم ملتقى دعاة فلسطين جزيل الشكر لعدد من قيادة حركة الجهاد الإسلامي الذين دعموا طباعة الكتاب ماديًا كما دعموا أعضاء الملتقى معنويًا حتى يرى الكتاب النور.

وخص ملتقى دعاة فلسطين بالشكر أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي على رأسهم د. وليد القططي والأستاذ محمد حميد، إضافة إلى تقديم الشكر الجزيل لمسؤول اللجنة التنظيمية العامة الأستاذ مجدي تنيره أبو علي.

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