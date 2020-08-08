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العراق ترسل شحنة مساعدات نفطية لبيروت

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:53 - 08 اغسطس 2020
صورة لحظة وصول قافلة مساعدات النفط صورة لحظة وصول قافلة مساعدات النفط
تقارير
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وصلت، اليوم السبت، شحنة المساعدات النفطية العراقية إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

ووفق مصادر اعلامية، فقد وصلت شحنة المساعدات العراقية النفطية بيروت عبر صهاريج نفطية تابعة للحكومة العراقية".

وأشارت المصادر إلى أن تفريغ الشحنة سيكون في معمل الزهراني.

 

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