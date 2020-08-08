العراق ترسل شحنة مساعدات نفطية لبيروت

وصلت، اليوم السبت، شحنة المساعدات النفطية العراقية إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
ووفق مصادر اعلامية، فقد وصلت شحنة المساعدات العراقية النفطية بيروت عبر صهاريج نفطية تابعة للحكومة العراقية".
وأشارت المصادر إلى أن تفريغ الشحنة سيكون في معمل الزهراني.
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