فيديو: اصابات بمواجهات بين محتجين وقوات الامن ببيروت والجيش يصدر بيانًا هامًا

أصيب عدد من المحتجين اللبنانيين مساء اليوم السبت خلال مواجهات عنيفة مع قوات الأمن وسط العاصمة بيروت وذلك اثناء محاولة المحتجين اقتحام مبنى البرلمان.

ووفقًا للصليب الأحمر اللبناني فإن 4 أشخاص أصيبوا بجراح مختلفة في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت.

وكانت قوات الامن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين الذين حاولوا عبور حاجز أمني قبل الوصول إلى مبنى البرلمان وسط العاصمة بيروت.

ووفقًا لوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن محتجين ألقوا الحجارة تجاه مجلس النواب سعيًا لاقتحامه وتدميره احتجاجًا على ما يجري في لبنان من أزمات متلاحقة سواء فساد الطبقة السياسية الحاكمة أو ما جرى قبل أيام من انفجار المرفأ في بيروت.

وانطلقت المسيرة الحاشدة من منطقة مار مخايل من أمام شركة الكهرباء في الجميزة باتجاه ساحة الشهداء، حيث تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تبين طرد المتظاهرين لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود من إحدى شوارع العاصمة.

احتجاجات لبنان

فيما تداول النشطاء في الأيام السابقة مقطع فيديو يظهر احتجاج عدد من المواطنين اللبنانيين ضد وزير التربية ووزيرة العدل في إحدى شوارع بيروت.

وفي الوقت ذات أصدر الجيش اللبناني، بيانا دعا فيه المواطنين –اللبنانيين- للالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والاعتداء على الوزراء، مؤكدا على تفهمه لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيانه، "تعرب قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها وطننا".

وختم البيان بأن "للجيش شهداء جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ".