تحذيرات روسية من مواجهة واسعة بين "إسرائيل" وحزب الله



حذر السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين من استمرار حالة التوتر التي تشهدها الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مؤكدًا أن لا مصلحة لأي طرف باندلاع حرب واسعة في هذا الوقت.

وقال السفير زاسيبكين، في لوكالة "سبوتنيك" الروسية الناطقة بالعربية: "ما زال التوتر قائما على حدود لبنان وفلسطين المحتلة، كل يوم هناك أخبار مقلقة".

وأضاف: "نشوب حرب واسعة بين حزب الله و"إسرائيل"، فليس من مصلحة أي من الأطراف، لذلك من المهم الآن عدم السماح بالتصعيد بين الطرفين".

وأوضح أن "هناك تكهنات بأن حزب الله أو إسرائيل قد يقرر تفجير الأوضاع لصرف الأنظار عن المشاكل الداخلية الموجودة لدى الطرفين، ولكن بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي ستلحق بالطرفين، فإن المواجهة الواسعة ستؤزم الأوضاع للجميع، وستزيد المصاعب" وفقًا لقوله.

يُشار إلى أن السفير الروسي زاسيبكين استبعد نشوب حرب بين حزب الله و"إسرائيل" لا سيما بأن أمريكا وإيران من جهة وحزب الله و"إسرائيل" من جهة أخرى لا يريدون الحرب في الوقت الحالي.