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اعلام الاحتلال: غزة تزيد إطلاق البالونات الحارقة تجاه "الغلاف"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:52 - 08 اغسطس 2020
حرائق بفعل بالونات حارقة حرائق بفعل بالونات حارقة
تقارير
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زعمت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت أن إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع أو ما يعرف بـ (غلاف غزة) لا زالت مستمرة وتزداد يومًا بعد يوم.

وطالبت وسائل اعلام الاحتلال، المستوطنين كافة بضرورة التبليغ عن أي جسم مشبوه والبقاء على مسافة آمنة خشية من انفجارها.

يُشار إلى أن حرائق عدة اشتعلت يوم الخميس الماضي في مستوطنات "غلاف غزة" بسبب البالونات الحارقة.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعًا للمقاومة بعدد من الصواريخ الارتجاجية الخطيرة والتي تسببت بأضرار مادية كبيرة للمواطنين.

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