مركز حقوقي يدين قتل "إسرائيل" للمواطنة داليا سمودي

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان جريمة الاحتلال الإسرائيلي قتل المواطنة داليا أحمد سليمان سمودي (27عامًا) أثناء تواجدها في منزلها بمنطقة الجابريات بمحافظة بجنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

واستشهدت سمودي متأثرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي اثناء اطلاق الرصاص بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين في جنين قبل عدة أسابيع.

واعتبر المركز الحقوقي ذلك انعكاسًا مباشرًا لصورة الاحتلال الاجرامية التي تنتهجها بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

ودعا المركز لفتح تحقيق فوري وجدي في حادثة قتل المواطنة "سمودي"، مجددًا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وطالب السلطة الفلسطينية لتفعيل مسار ملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.