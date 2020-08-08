موعد صرف 700 شيكل لـ 68 ألف اسرة من حكومة رام الله

ذكر وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله داوود الديك، أنه سيتم صرف 700 شيكل لمرة واحدة، لنحو 68 ألف أسرة ضمن الاتفاقية التي وقعها رئيس الحكومة د. محمد اشتية، مع البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار.

وأوضح أن موعد صرف 700 شيكل سيكون خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن الأموال ستوزع لمرة واحدة على آلاف عمال المياومة، وآلاف الأسر، التي صنفت تحت بند الفقراء الجدد، وعاطلين عن العمل، ضمن برنامج التشغيل.

وأشار الديك في تصريحات إذاعية صباح اليوم السبت، إلى أن تقديرات التنمية الاجتماعية، بأن عدد العائلات التي صنفت في فئة الفقراء الجدد، لا يقل عن 100 ألف أسرة.

يُشار إلى أن حكومة رام الله ممثلة بوزير المالية شكري بشارة وقعت اتفاقية مع البنك الدولي ممثلاً بمديره في فلسطين كانثان شانكار، بقيمة 30 مليون دولار، بحضور وزير العمل، نصري أبو جيش، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، ومدير صندوق التشغيل، مهدي حمدان.

ووفقًا لرئيس الحكومة محمد اشتية فإن الاتفاقية تُغطي مجموعة جوانب وهي على النحو التالي:

* الجانب الأول: بقيمة 6 ملايين دولار للأسر المحتاجة، وتديره وزارة التنمية الاجتماعية

* الجانب الثاني: بقيمة 13.9 مليون دولار وهي لعمال المياومة، تديره وزارة العمل.

وأكد اشتية أن هذا البرنامج سيخدم 68 ألف عامل، تعطلوا عن العمل بسبب جائحة (كورونا).