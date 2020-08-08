مصادر خاصة تكشف موعد فتح معبر رفح أمام المسافرين والعالقين

كشفت مصادر خاصة لفلسطين اليوم الإخبارية، عن موعد فتح معبر رفح البري أمام المسافرين والعالقين في الجانب المصري.

وأوضحت المصادر بأن موعد فتح المعبر سيكون من يوم الثلاثاء المقبل (11/8/2020) حتى يوم الجمعة (14/8/2020).

موعد فتح معبر رفح

يُشار إلى أن الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أكد أن الوزارة لا زالت تتواصل مع الأشقاء في مصر لإجراء الترتيبات اللازمة لفتح المعبر.

ووفقًا للإحصائية المعلنة عبر موقع وزارة الداخلية فإنه تم فتح معبر رفح البري 196 يومًا منذ بداية العام الحالي بيمنا أغلق المعبر 172 يومًا.

ويأمل الفلسطينيون في قطاع غزة لا سيما العالقين في الجانب المصري فتح معبر رفح البري لإنهاء معاناتهم التي تفاقمت بسبب الإجراءات الوقائية الضرورية من فيروس كورونا خشية من تفشي الفيروس القاتل لسكان القطاع.