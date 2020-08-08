موعد اختبار قياس قدرات المتقدمين لإشغال الوظائف التعليمية؟

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد اختبار قياس قدرات المتقدمين لإشغال الوظائف التعليمية للعام 2020/2021، يوم غد الأحد، عند الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم السبت، أن عدد المتقدمين للامتحان هذا العام يبلغ نحو (44010) متقدم ومتقدمة، موزعين على 30 تخصصاً مختلفاً.

وأشارت إلى أنها أتمت الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية لعقد الاختبار، داعية المتقدمين إلى مراجعة الصفحات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمديريات التربية، لمعرفة قاعات تقديم الاختبار.

ولفتت الوزارة إلى أن الاختبار استند في شكله الجديد على مواصفات واضحة ودقيقة، ترتكز على الأسئلة الموضوعية التي تتضمّن المجالات المعرفية التخصصية والتربوية، بالإضافة إلى قضايا تربوية للنقاش يتم تداولها بالنقد والتحليل.

وبيّنت أنّه في حال تعذّر المتقدمين في الوصول إلى قاعة الاختبار، نتيجة ظروف قاهرة أو طارئة، بإمكانهم مراجعة مديرياتهم، لتحديد مكان آخر لتقديم الاختبار.

ودعت المتقدمين إلى ضرورة الالتزام بالبنود والمحاور التي يتضمّنها البروتوكول الصحي المرفق، مشيرة إلى أن الاختبار يعد من أدوات القياس الذي يفاضل بين المتقدمين، وله وزن 20%؜ من المجموع العامّ للسجل، وأنّ اجتيازه سيكون بحصول المتقدم على 60% فأعلى.

وأجرت "التربية" بعض التعديلات في أسس التوظيف، إضافة إلى اختبار قياس القدرات، حيث استُبعِدَ بند التميز، وعدلت علامة المقابلة، لتصبح 12 علامة بدلا من 18 علامة.