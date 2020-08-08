الاكتظاظ والمقاصف المدرسية والاستراحة.. مفاصل تعكر صفو بداية العام الجديد بغزة

بدأ اليوم السبت 8/8/2020، العام الدراسي الجديد في قطاع غزة بعد خمسة شهور من الانقطاع بسبب الاجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"، بعودة سلسة للطلاب في مدارس الحكومة و"الأونروا" رغم وجود عدد من الانتقادات بشأن الاكتظاظ في الصفوف المدرسية وعدم الاهتمام الكبير في إجراءات النظافة وفقاً لما رصده عدد كبير من أولياء الأمور.

غياب "الاستراحة خارج الصف" كانت محل جدل وخاصة أن الحصة الدراسية الواحدة 45 دقيقة، مما يضع الطلاب في حال من الملل وسط مطالبات بإيجاد حل وترك فسحة بسيطة للطلبة إضافة إلى احتجاجات من قبل أصحاب المقاصف، كون الطلبة يجدون مبتغاهم من الباعة الخارجين الذين لا يخضعون لأي من اجراءات السلامة.

فريد أبو عاذرة مدير برنامج التعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" اليوم السبت 8/8/2020 ، أكد أن عشرات الآلاف من الطلبة توجهوا إلى مدراسهم منذ صباح اليوم لأول مرة منذ مارس الماضي يحدوهم الأمل بعام موفق .

41طالباً في الصف

وبين أبو عاذرة خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن معدلات حضور الطلبة بلغ 94%، والهيئات التدريسية متواجدة منذ الصباح ، واصفاً اليوم الأول بالحافل .

وبشأن معدل الطلبة في الصف الواحد، قال أبو عاذرة: "أن متوسط الطلاب في الصف الواحد 41 طالباً، مشيراً إلى أنه تم البدء بتطبيق بإجراءات السلامة من فيروس كورونا وخاصة فيما يتعلق بعدم وجود طابور صباحي أو مقاصف لتجنب الازدحام والاكتظاظ.

وحول الاحتجاجات من أصحاب المقاصف واستمرار الإغلاق، قال: "إن الأونروا في حالة اجتماع متواصل وقد يصدر قرار بفتحها قريباً مع مراعاة أن سلامة الطلبة وصحتهم هي أولاً .

اجراءات وقائية

وكانت وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا" أصدرت التعليمات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد في مدارسها.

وطالبت الوكالة أهالي الطلاب بإرسال حقيبة مع الطالب لاستلام القرطاسية المدرسية.

وأشارت إلى أن شهر أغسطس سيكون شهر استدراكي يعتمد على أربع حصص يومياً تبعاً للتالي :

- لن يكون طابور صباحي وينصح بوصول الطلاب الساعة 7/20( السابعة والثلث)

- سيقرأ الطلاب حصتين ثم استراحة داخل الصف ( لن يغادروا الصف ) ثم يكملون الحصتين الثالثة والرابعة

- يغادر الطلاب المدرسة للفترة الصباحية الساعة 10/45( الحادية عشرة إلا ربع )

دوام الفترة المسائية من الساعة 12/20 (الثانية عشرة والثلث ) والمغادرة الساعة3/45 ( الرابعة إلا ربع).

- يتم تعقيم المدرسة في حال كان هناك فترة مسائية

وفي شهر أغسطس لن يكون هناك مقصف مدرسي وبالتالي يلزم الطالب بإحضار وجبة إفطار لتناولها أثناء الاستراحة داخل الصف بالإضافة لزجاجة ماء

ودعت الوكالة أولياء الأمور على الاستفادة من الشهر الاستدراكي نظرا لأهميته القصوى كأساس للدخول في منهاج العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وقد قررت الأونروا والحكومة، خفض ساعات دوام المدارس ليبدأ السابعة صباحًا وحتى الحادية عشر، بحيث ستقسم على 4 حصص دراسية، ويبدأ بمنهاج استدراكي لما فات الطلاب من الموسم الدراسي المنصرم بسبب الجائحة، في حين ستكون الاستراحة للطلاب داخل الصفوف نفسها بحضور مدرس.

فيما قررت وزارة التعليم توفير أدوات تعقيم مختلفة لاستخدامها بشكل دوري في المدارس، كما أنها ستنفذ خطة إرشادية ونفسية لتهيئة الطلاب للتعامل مع الموسم الجديد بعد هذا الانقطاع.