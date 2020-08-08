انخفض سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 8/8/2020، بشكل ملحوظ في بداية التعاملات النقدية والبنكية.

وقد جاء سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء على النحو التالي

الدولار مقابل الليرة اللبنانية بيع: 7400 ليرة

الدولار مقابل الليرة اللبنانية شراء: 7600 ليرة

فيما سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي اليوم1,507.5 ليرة لبنانية وسجل سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي انخفاضا 1782.179444 ليرة لبنانية.

وقد جاء سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في المصرف المركزي على النحو التالي:

1 (USD) دولار الأمريكي = 1,512.2247 ليرة اللبنانية (LBP)

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي (USD)

جدول أسعار الدولار الأمريكي لليرة اللبنانية خلال 7 ايام سابقة

التاريخ سعر الصرف

2020-08-01 1 دولار الأمريكي = 1,514.5038 ليرة اللبنانية

1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي

2020-08-02 1 دولار الأمريكي = 1,514.4979 ليرة اللبنانية

1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي

2020-08-03 1 دولار الأمريكي = 1,515.5053 ليرة اللبنانية

1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي

2020-08-04 1 دولار الأمريكي = 1,513.9995 ليرة اللبنانية

1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي

2020-08-05 1 دولار الأمريكي = 1,511.8425 ليرة اللبنانية

1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي

2020-08-06 1 دولار الأمريكي = 1,512.3240 ليرة اللبنانية

1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي

2020-08-07 1 دولار الأمريكي = 1,507.9435 ليرة اللبنانية

1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي

الرسم البياني الشارت للدولار الأمريكي مقابل ليرة اللبنانية خلال الأيام الستة الماضية

الرسم البياني الشارت لليرة اللبنانية مقابل دولار الأمريكي خلال الأيام الستة الماضية

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 8 أغسطس سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء والبنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي سعر صرف الدولار في السوق السوداء

1,507.5 ليرة لبنانية

مبيع = 7400 ليرة لبنانية

شراء = 7600 ليرة لبنانية