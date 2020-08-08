وزيرة الصحة توضح سبب ارتفاع "كورونا" بعد عيد الأضحى وترتيب لحجز اللقاح الروسي

أكدت وزيرة الصحة برام الله اليوم السبت 8/8/2020 ، ان المنحنى الوبائي لـ"فيروس كورونا" ارتفع بعد عيد الاضحى المبارك، رغم انخفاضه سابقاً ، بسبب الرحلات والزيارات الى الداخل المحتل التي تشهد ارتفاعاً في عدد الاصابات واسرائيل لاكثر من 75 الف مصاب.

وبشأن الوضع الوبائي في القدس بينت وزير الصحة ان "اسرائيل" ما زالت تمنع الطواقم الصحية الفلسطينية من القيام بعملها تزامنها مع رفضها اعطاء المواطنين الخدمات الصحية اللازمة لحمايتهم من فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة مي الكيلة وفيما يتعلق بمستلزمات علاج فيروس "كورونا" ان الوزارة تحاول بناء مخزون استراتيجي لمواجهة تفشي الفايروس وان لدى الوزارة ما يكفيها من شهرين الى ثلاثة اشهر ويتم العمل على ايجاد اماكن اخرى للفحوصات والتحضير لمناطق الشمال والوسط .

وبالنسبة للإعلان الروسي عن جاهزية اللقاحات لفايروس كورونا خلال الاسبوع المقبل قالت وزيرة الصحة انها تواصلت مع سفير فلسطين في موسكو لإعداد لقاء مع وزير الصحة الروسي والبحث في حجز لقاحات وتعزيز التبادل بين الجانبين.