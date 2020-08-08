الأفوكادو: لم يعد فاكهة الشتاء فقط في قطاع غزة

منذ ساعات الصباح يخرج مزارعو خانيونس جنوب قطاع غزة، لقطف حبات فواكه "الأفوكادو" التي يشتهيها المواطنون ويحرصون على تناولها لفوائدها العظيمة، وطعمها اللذيذ.

فعلى مساحة 3 دونمات يأخذ المزارع الثلاثيني علاء بقطف حبات "الأفوكادو" التي زرعها بطريقة الري ليتم جنيها في موسم الصيف وتوزيعها في السوق المحلي، لتكون في متناول الأيدي .

يقول علاء لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": هذه الزراعة تحتاج لمياه ري أكثر من ذي قبل، كما أن انتاج العام الحالي بالنسبة له أفضل حالاً من العام الماضي، حيث كان في الماضي "حمل خفيف".

وبخصوص أسعاره، أشار علاء إلى أن أسعاره في السوق المحلي تتراوح مابين 9-10 شيكل للكيلو الواحد، وهو من الفواكه التي تعد مرتفعة سعرها في كل مواسمها.

وتعد ثمرة الأفوكادو غنية بكل المعادن والفيتامينات والمواد الكيميائية، فضلاً عن فوائده التي تعود على صحة العيون، وعلى الشعر، وعلى مرضى الامراض المزمنة كالسكري، وأنواع السرطانات المختلفة، كما يعتبر الغذاء الامثل بالطبع للمرأة الحامل، وللأطفال، ولكبار السن، ولكل من يطمح لتعزيز مناعته وصحته.

























