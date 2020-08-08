الاحتلال يعترف إسقاط أحد طائراته المسيرة فوق جبل الشيخ

اعترف جيش الاحتلال "الاسرائيلي" ان الطائرة التي اسقطها بالأمس فوق جبل الشيخ ، تابعة لقواته وليست لحزب الله كما اعتقد الاحتلال في البداية .

صحيفة "هآرتس" أكدت ان جيش الاحتلال اشتبه بأنها مسيّرة قادمة من لبنان وأسقطها، قبل أن يتّضح أنها تابعة له.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان إعلانه إسقاط المروحيّة إن المسيّرة كانت تحت متابعته قبل إسقاطها، وإنه "استعداداته مرتفعة على الجبهة الشمالية، ولن يسمح بأي خرق لسيادة إسرائيل"، على حد قوله.

وبين جيش الاحتلال لـ"هآرتس" ان الحادثة سيتم التحقيق فيها.

وكادت أن تتكرّر حادثة مشابهة صباح أمس، الجمعة، أيضًا، عندما دوّت صافرات الإنذار في الجليل الغربي واستنفرت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي خشية من دخول طائرة مسيّرة من لبنان، تبيّن لاحقًا أن جيش الاحتلال لم يرصدها.