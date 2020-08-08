الدولار الامريكي في سوريا اليوم السبت 8/8/2020

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي اليوم السبت 8/8/2020، مقابل الليرة السورية ارتفاعاً وسط انخفاض سعر صرف الليرة السورية حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة 2245 ليرة شراء،2240 ليرة مبيع .

رغم التحسن الذي تشهده الليرة السورية، ولكن ذلك لم ينعكس على الأسعار في البلاد، إذ بقيت تحافظ على ارتفاعها منذ بدء سعر صرف الليرة مقابل الدولار يصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف كان سببه الرئيسي ارتفاع سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة "تجاوز الدولار 3500 ليرة" إلا أن تراجع أسعار الصرف إلى ما دون 2000 ليرة خلال اليومين الماضيين ، ولم يؤد إلى التراجع في أسعار السلع والبضائع في السوق.

التحسن الذي شهدته الليرة وتجاوزت نسبته 35% إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على أسعار السلع، بل إن أسعار بعض السلع ارتفعت.

"فلسطين اليوم" تتابع بشكل يومي اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية وماهو سعر الصرف بالبنوك والمصارف وبعض محافظات سوريا

سعر صرف الدولار مقابل الليرة يشهد استقراراً اليوم مسجلاً 2250 ليرة شراء،2240 ليرة مبيع وجاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 8/8/2020علي النحو الأتي:

الدولار في دمشق: 2250 ليرة شراء،2240 ليرة مبيع.

الدولار في الرقة: 2250 ليرة شراء، 2240 ليرة مبيع.

سجل الدولار في القامشلي: 2245 ليرة شراء، 2225 ليرة مبيع.

الدولار في سرمدابريف إدلب :2225 ليرة شراء، 2220 ليرة مبيع.

ويشار الى ان مدينة إدلب خارج سيطرة الدولة السورية و الجيش السوري ، فسجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً عن يوم أمس في الشراء و المبيع 2240 – 2245

وبالعودة إلى مناطق سيطرة الدولة السورية، ارتفع الدولار في كل من حلب إلى (2250- 2240) ليرة شراء

فيما سجل الدولار في اللاذقية وطرطوس، 2230 ليرة شراء،2250 ليرة مبيع.

المصرف المركزي شراء 1258 ليرة سورية

المصرف المركزي بيع 1250 ليرة سورية

السوق السوداء شراء: 2310 ليرة سورية

السوق السوداء بيع : 2260 ليرة سورية

سـعر صرف اليورو

المصرف المركزي شراء1411 ليرة سورية

المصرف المركزي بيع 1401 ليرة سورية

السوق السوداء شراء 2578 ليرة سورية

السوق السوداء بيع 2641 ليرة سورية

سعر صرف العملة السورية مقابل العملات العربية والأجنبية بالنسبة لسبب تراجع السعر مقابل العملات الآخري، يأتى ذلك لقلة النقد الأجنبي فى البنك المركزى السوري، وكان دعت الحكومة السورية إلى إصدار قراراً هاماً بشأن الموارد والواردات عن عجز الحكومة السورية فى تغطية مستورداتها من الخارج.