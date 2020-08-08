الخليل :الاحتلال يقتحم منازل المواطنين ويمنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 8/8/2020، عددا من المنازل في مدينة الخليل وفتشتها، ومنعت مزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وأفادت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال فتشت عددا من منازل المواطنين في المدينة، عرف من أصحابها: ربحي ابو قويدر.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي المواطنين المزروعة بالعنب في حي فرش الهوى غربا، وأخطرت أصحابها بمغادرتها؛ بحجة تأمين الحماية لمرور مستوطنيها عبر الطريق الالتفافي رقم "35".

كما نصبت تلك القوات حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.