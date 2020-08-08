ماذا قال ترامب بشأن ايران وكوريا الشمالية حال فوره في الانتخابات ؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 8/8/2020، إنه إذا فاز بالانتخابات فإن واشنطن ستبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية على وجه السرعة.

وقال ترامب "إذا فزنا، فسنعقد صفقات مع إيران بسرعة كبيرة. وسنعقد صفقات مع كوريا الشمالية بسرعة كبيرة".

وتوترت العلاقات بين إيران وأمريكا منذ انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي قائلة إنه ضعيف للغاية لأنه لم يتناول قضايا غير البرنامج النووي مثل برنامج إيران الصاروخي وسلوكها في المنطقة.

وبالنسبة لكوريا الشمالية، توقفت المحادثات النووية بينها والولايات المتحدة منذ المحادثات على مستوى العمل التي أجرتها الدولتان في السويد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تظل وجهات نظر البلدين مختلفة إلى حد كبير حول كيفية المطابقة بين خطوات نزع السلاح النووي الشمالي في مقابل الحصول على تخفيف للعقوبات من قبل واشنطن.

يشار إلى أن انتخابات الرئاسية الأمريكية من المقرر إجرائها في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.