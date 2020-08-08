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القدس: 4 حالات وفاة و 220 اصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:37 - 08 اغسطس 2020
كورونا القدس كورونا القدس
تقارير
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أكد الدكتور علي الجبريني عضو وحدة كورونا في القدس تسجيل 4 حالات وفاة جديدة تم تسجيلها في مدينة القدس بسبب فيروس كورونا .

وقال الجبريني أن عدد حالات الوفاة بلغ في صندوق مرضى واحد 11 حالة منذ انتشار الفيروس و14 في مختلف الصناديق.

وأشار الجبريني الى ان الحالات النشطة اليوم الجمعة في مدينة القدس بلغ عددها 220 إصابة وبذلك يرتفع عدد الاصابات النشطة منذ بداية حزيران الى 2108.

وأشار الجبريني ان عدد الحالات النشطة وفقا لبروتوكول الصحة الجديد يشهد ارتفاعا في الأرقام حيث بلغ عدد حالات التعافي 985 حالة.

وشدد الطبيب المقدسي الجبريني على ضرورة الألتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء الكمامة ومواظبة التعقيم خصوصا في اماكن التجمهر والتجمعات مناشدا من تظهر عليه الاعراض التوجه لاجراء الفحص لمنع تفشي الوباء ، نسأل الله السلامة للجميع .

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