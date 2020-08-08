ضمن اجراءات وقائية.. بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة

شهد قطاع غزة اليوم السبت 8/8/2020، عودة الآلاف من طلاب المدارس لمدارسهم، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد، بعد إجازة استمرت قرابة الـ5 شهور، التي توقفت العام الماضي بشكل طارئ بسبب انتشار فيروس كورونا نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

وافتتح العام الدراسي الجديد في مدارس الأونروا، والحكومة، ضمن إجراءات وقائية محددة اتخذت بسبب انتشار الفيروس بكثافة في المناطق المجاورة لقطاع غزة.

وقد أصدرت وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا" التعليمات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد في مدارسها.

وطالبت الوكالة أهالي الطلاب بإرسال حقيبة مع الطالب لاستلام القرطاسية المدرسية.

وأشارت إلى أن شهر أغسطس سيكون شهر استدراكي يعتمد على أربع حصص يومياً تبعاً للتالي :

- لن يكون طابور صباحي وينصح بوصول الطلاب الساعة 7/20( السابعة والثلث)

- سيقرأ الطلاب حصتين ثم استراحة داخل الصف ( لن يغادروا الصف ) ثم يكملون الحصتين الثالثة والرابعة

- يغادر الطلاب المدرسة للفترة الصباحية الساعة 10/45( الحادية عشرة إلا ربع )

دوام الفترة المسائية من الساعة 12/20 (الثانية عشرة والثلث ) والمغادرة الساعة3/45 ( الرابعة إلا ربع).

- يتم تعقيم المدرسة في حال كان هناك فترة مسائية

وفي شهر أغسطس لن يكون هناك مقصف مدرسي وبالتالي يلزم الطالب بإحضار وجبة إفطار لتناولها أثناء الاستراحة داخل الصف بالإضافة لزجاجة ماء

ودعت الوكالة أولياء الأمور على الاستفادة من الشهر الاستدراكي نظرا لأهميته القصوى كأساس للدخول في منهاج العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وقد قررت الأونروا والحكومة، خفض ساعات دوام المدارس ليبدأ السابعة صباحًا وحتى الحادية عشر، بحيث ستقسم على 4 حصص دراسية، ويبدأ بمنهاج استدراكي لما فات الطلاب من الموسم الدراسي المنصرم بسبب الجائحة، في حين ستكون الاستراحة للطلاب داخل الصفوف نفسها بحضور مدرس.

فيما قررت وزارة التعليم توفير أدوات تعقيم مختلفة لاستخدامها بشكل دوري في المدارس، كما أنها ستنفذ خطة إرشادية ونفسية لتهيئة الطلاب للتعامل مع الموسم الجديد بعد هذا الانقطاع.

















































