ليلة خروج الكبار.. ليون يقصى يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا

تأهل أولميبيك ليون الفرنسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة في لقاء العودة أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1 في دور الـ16، اليوم الجمعة على ستاد أليانز أرينا (تورينو).

وحسم ليون التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض بعدما فاز في لقاء الذهاب 1-0 بفرنسا، قبل أن يخسر 2-1 في العودة بإيطاليا ليكون مجموع المباراتين 2-2.

وتقدم ليون في النتيجة من ركلة جزاء عن طريق ممفيس ديباي، قبل أن يتعادل رونالدو ويضيف الهدف الثاني لصالح يوفنتوس.

وضرب ليون بعد تأهله موعدًا مع مانشستر سيتي في ربع نهائي البطولة الذي سيقام في مدينة لشبونة البرتغالية.