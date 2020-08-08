مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حسم مانشستر سيتي الإنجليزي، تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بانتصاره على ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "الاتحاد" معقل السماوي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقاد الثنائي رحيم ستيرلينج وجابريل جيسوس، مانشستر سيتي، إلى الدور ربع النهائي، بهدفين في شباك ريال مدريد، إذ استطاع السماوي تعزيز التفوق على الملكي، في الشوط الأول، بمساعدة رافييل فاران مدافع ريال مدريد، الذي أعاد كرة قصيرة إلى كورتوا حارس مرمى فريقه، ليستغلها جيسوس، لصالحه ويسجل هدف الفوز، خلال أحداث الشوط الثاني، بينما اكتفى ريال مدريد، بهدف وحيد بأقدام كريم بنزيما.

ولم يجري بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تعديلات كبيرة على تشكيله، ليكتفي بالدفع بالثنائي بيرناردو سيلفا وونيكولاس أوتاميندي، بدلا من فيل فودين وهيرنانديز، مقابل إجراء ريال مدريد، لأربعة تغييرات في محاولة للسيطرة على اللقاء وإنقاذ الفريق.

واستطاع الفريق السماوي، عبور الملكي، والظفر ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي، بعدما تمكن من تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً، على ملعبي "سانتياجو برنابيو" و"الاتحاد"، بنتيجة 4 -2 في مجموع المباراتين، ليصالح جماهيره ويثبت أقدامه أوروبياً بعد الإخفاقات المحلية، بضياع لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخاض ريال مدريد، المباراة بدون أهم أسلحته الدفاعية، بغياب القائد سيرخيو راموس، للإيقاف، بجانب افتقاده لماريانو دياز، بداعي الإصابة، بينما استعاد إيدين هازارد الذي خاض أول مباراة في الأدوار الإقصائية بقميص ريال مدريد.