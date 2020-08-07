اندلاع حريق هائل في جبل مشغرة غرب لبنان

اندلع حريق هائل مساء اليوم الجمعة، في جبل مشغرة، ما ادى لوقوع اضرار مادية في منازل اللبنانية واراضيهم الزراعية.

واوضحت وكالة الانباء اللبنانية أن عناصر الجيش والدفاع المدني والأهالي سارعوا إلى العمل على محاصرة النيران، في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة.

وأفادت بأن دائرة النيران اتسعت بسبب الرياح، مشيرة إلى أن ألسنة اللهب طالت العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، بالإضافة إلى أشجار السنديان المعمر.

وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة بالتدخل، مطالبين قيادة الجيش بإرسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق.