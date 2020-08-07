بالفيديو: انشطرت لنصفين.. مصرع 14 شخصاً واصابة 123 جراء تحطمك طائرة هندية

لقي 14 شخصاً وأصيب 123 آخرين مساء اليوم الجمعة، جراء تحطم طائرة هندية لدى هبوطها، في مطار مدينة كوزيكود جنوبي البلاد.

وتحطّمت الطائرة الهندية التابعة لشركة "أير إنديا إكسبريس" لدى هبوطها في مطار كوزيكود، وانشطرت إلى نصفين.

الشرطة الهندية عن مصرع 14 شخصا، من بينهم الطيارين، كما أشارت لإصابة 123 آخرين، بينهم 15 في حالة حرجة.

وقال مسؤول بالشرطة الهندية إن هناك أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 35، في حادث الطائرة التي حملت على متنها 191 راكبا.

كما أكد متحدث باسم شركة الطيران الهندية عن إصابة عدد من الركاب بعد الحادث لدى هبوطها في مطار مدينة كوزيكود الهندية.







