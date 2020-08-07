روسيا: الاطباء وكبار السن أول المستفيدين من لقاح كورونا المطور

قررت وزارة الصحة الروسية اليوم الجمعة، ان الأطباء والكوادر الطبية، وكبار السن، سيكونون أول المستفيدين من لقاح فيروس كورونا الذي طوره مركز "غامالي".

واوضح نائب وزير الصحة الروسية "أوليغ غريدني" أن تسجيل اللقاح الذي تم تطويره سيكون في 12 آب/ أغسطس الجاري، مضيفا "أننا اليوم في المرحلة الأخيرة، لذا يجب أن يكون اللقاح آمنا، وسيكون من الممكن تقييم فعاليته عندما يتم تشكيل مناعة عند السكان".

وكانت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" أعلنت في وقت سابق، إنه يتم تطوير 26 نوعًا مختلفًا من اللقاحات ضد فيروس "كورونا" على أساس تجارب 17 منظمة علمية.

واجتاز لقاح واحد طوّره مركز "غامالي" تجارب سريرية على المتطوعين، كما يقوم مركز "فيكتور" بتطوير لقاح على ست منصات تكنولوجية مختلفة، حيث من المقرر إطلاق أول لقاح منهما في أيلول/ سبتمبر، والثاني في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.