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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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السلطات اللبنانية توقف 19 لبنانياً بينهم مسؤول كبير على خلفية حادثة مرفأ بيروت

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 22:25 - 07 اغسطس 2020
بيروت بيروت
تقارير
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كشفت مصادر إعلامية لبنان اليوم الجمعة، النقاب عن ارتفاع عدد الموقفين إلى 19 لبنانياً على خلفية التحقيق في حادثة تفجير مرفأ بيروت.

وذكرت المصادر أنَّ المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي يخضع للتحقيق، مشيرة إلى أنَّ "مفرقعات نارية كانت موجودة في العنبر رقم 12، حيث كانت نيترات الأمونيوم مخزنة هناك في المرفأ".

بدورها ذكرت قناة "الجديد"، أن "وزيرة العدل، ماري كلود نجم، رفضت مثول مدير عام الجمارك الحالي، بدري ضاهر، أمام جهاز أمني عسكري للتحقيق معه".

وكان رئيس الجمهورية، ميشال عون، شدد على أن التحقيق سيركز على تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت، دون أن يكون هناك أي غطاء للمتورطين في القضية.

وأمهلت الحكومة 5 أيام لإنهاء التحقيقات الإدارية، في وقت فرضت فيه الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف نيترات الأمونيوم في المرفأ، كما فرضت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.

 

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