بالفيديو: شرح طريقة تحميل برنامج زووم Zoom على الهاتف الذكي وارسال وقبول الدعوات

ادى فيروس كورونا لإجبار الكثير من الموظفين والطلبة والباحثين للتوجه إلى اللقاءات والاجتماعات الإلكترونية في محاولة لاستمرار الحياة والتكيف مع الفيروس الذي يفتك بالبشرية، من بين تلك البرامج والتطبيقات شاع استخدام برنامج Zoom الخاص بالاجتماعات واللقاءات عبر شبكة الإنترنت.

ويمكن من خلال برنامج زووم الالتقاء بسهولة عبر الإنترنت أثناء قيام كل شخص بعمله في المنزل، ويحوي البرنامج ميزات وإيجابيات كبيرة.

ايجابيات برنامج Zoom :

يتمتع Zoom بالكثير من الميزات المفيدة مقارنة بمنافسيها في السوق، ومن بين المزايا الخاصة هي:

Zoom سهولة إدارة المجموعات وضبط الإجتماع عبر البرنامج

يسمح التعليق التوضيحي على العرض التقديمي أو على شاشة فارغة للناس بمناقشة مادة الموضوع

يمكن البرنامج جميع الاعضاء من الدردشة أثناء الاجتماع

سهولة مشاركة الملفات .

. توافر تطبيق منصة المحمول .

. يوفر تطبيق الهاتف المحمول وظائف واسعة وميزات عديدة.

دعوة شخص ما إلى اجتماع بسيطة مثل إرسال الرابط .

. تنصيب البرنامج بسيط وسهل للغاية.

سلبيات

إحدى العقبات التي تعترض استخدامنا لـ Zoom للاجتماعات تتعلق بقواعد النظام الخاصة بـ Robert - في اجتماع إلكتروني بالكامل ، لا توجد طريقة متكاملة للاقتراع السري أثناء الإجراءات البرلمانية.

ما المزايا التي تقدمها لك الأداة Zoom ؟

يتضمن التطبيق Zoom لإجراء المكالمات بالفيديو العديد من المزايا والوظائف، منها : إجراء بث مباشر LIVE وبدقة عالية مشاركة الشاشة (شاشة الحاسوب) أثناء الاجتماع مع المشاهدين إمكانية البث عبر العديد من الأجهزة مثل الأجهزة المحمولة والحواسيب الثابتة والسمارت فون . إمكانية نقل البث أو الندوة المباشرة عبر منصات مثل فيسبوك ويوتيوب تحتوي الأداة Zoom على مربع حوار أو تشات أو حيز مخصص لطرح الأسئلة والإجابات تسجيل أو تصوير ندوات أو webinars واستضافة هذا المحتوى المسجل عبر منصات أونلاين أو مواقع ويب أخرى فيما بعد باقات اشتراكات مختلفة شرح تفصيلي لطريقة استعمال zoom للاجتماعات اونلاين

لتسير بخطى ثابتة في الطريق التي تؤدي إلى نجاح أعمالك التجارية باستعمال الأداة Zoom ، جهزنا لك هذه الفقرة التي تتضمن الخطوات بالتفصيل:

1- أنشئ حسابك على الأداة Zoom

لكي تبدأ باستعمال هذه الأداة من الضروري أن تسجل فيها، أدخل إلى موقع Zoom عبر الرابط التالي.

انقر على الزر SIGN UP, IT’S FREE في الصورة السابقة في الطرف العلوي الأيمن

سجل فيما يلي ايميلك الذي يتعلق بالعمل

عندها ترسل لك الشركة رسالة الكترونية تأكيدية على الايميل الذي سجلته، انقر عليه لتؤكد تسجيلك.

أخيراً أكمل إدخال بياناتك الشخصية ويتم الأمر.

2- قم بشراء باقة من الباقات (اشترك)

تتضمن الأداة Zoom الحلول والخيارات التي تتناسب مع جميع الأوضاع والحالات، وهذا يساعدك على إقامة الندوات التي تريدها لأعمالك، وعلى حساب الاستراتيجيات التسويقية التي تخطط لها.

هناك طبعاً باقة مجانية للاستعمال، وهي تسمح لك بإجراء بث مباشر يدوم لمدة 40 دقيقة ويمكنك دعوة لغاية 100 شخص، يمكن لباقة الشركات المدفوعة توسيع عدد المشاركين إلى 1000 شخص ولا يوجد حدود لمدة الندوة.

إليك خيارات الباقات المختلفة التي تقدمها الأداة Zoom وأسعارها:

باقة أساسية: مجانية

باقة pro (للأغراض المهنية): بمبلغ 14.99 دولار شهرياً (لفرق العمل الصغيرة)

باقة للبزنس بسعر: 19.99 دولار شهرياً (للأعمال الصغيرة والمتوسطة)

باقة للشركات تبلغ 19.99 دولار شهرياً (للأعمال الضخمة والشركات واسعة النطاق).

باقات الاشتراك في الأداة Zoom بما فيها الباقة المجانية

في حال رغبت بالتعرف أكثر على آليات عمل كل باقة من هذه الباقات والاختلافات الكامنة بين كل باقة وأخرى يمكنك مراجعة هذا الرابط.

3- حدد موعد للندوة الخاصة بك

إحدى أكبر المزايا التي تتمتع بها الأداة Zoom هي أنك بواسطتها يمكنك الاستفادة من الكثير من الإمكانيات لجدولة وتنظيم عقد الندوات والاجتماعات في وقت مستقبلي. يمكنك القيام بذلك باستخدام:

سطح المكتب على حاسوبك

من خلال الاعتماد على الأجهزة المحمولة

المتصفحات مثل Chrome أو FireFox

الاعتماد على البوابة الالكترونية لموقع Zoom

4- اختر الطريقة التي سيسجل بها الجمهور للدخول إلى الأداة

عن طريق إعدادات لوحة التحكم، يمكنك تحديد الطريقة التي سوف يسجل بها الجمهور للدخول إلى الأداة Zoom والمشاركة في الندوة أو الاجتماع.

من خلال أسلوب جدولة webinar عن طريق التسجيل أو كما نسميه بالانجليزية Scheduling Webinar with registration، يحتاج المستخدمون في مثل هذه الحالات إلى ملء استمارة محددة لتقوم المنصة Zoom بإخبار أو إنذار المستخدم بالبث.

أما في حالة طرح إمكانية الجدولة والدخول من دون تسجيل، يكفي أن يقوم المستخدم بإدخال اسمه وكلمة مرور ليتمكن من الدخول إلى البث.

إمكانية دخول المستخدم إلى الندوة من دون تسجيل مسبق

تذكر أنه لا توجد طريقة معينة أو ملزمة، ما تراه ملائماً لاستراتيجياتك ووضعك يمكنك المضي فيه.

5- قم بضبط إعدادات خيار طرح الأسئلة أثناء الندوة

لكي تتمكن من التفاعل كما يجب مع الجمهور أثناء سير الندوة أو المحاضرة، يمكنك اختيار طرق مختلفة للتفاعل والتواصل مع الجمهور. يمكنك ضبط إعدادات ذلك قبل بدء البث أو أثناء الحدث ذاته.

إحدى وسائل التواصل الأكثر شيوعاً في هذا السياق لمَن يستخدم الأداة Zoom هي إتاحة إمكانية طرح أسئلة. وفيها يمكن للمستخدمين طرح أسئلة والتفاعل أثناء المحاضرة من خلال عبارات أو جمل قصيرة.

أما عند اختيار المحاضر للتفاعل من خلال أسئلة مغلقة، يطرح هو (المحاضر) أو المسؤول عن الندوة مجموعة من الأسئلة مع خيارات للإجابة ويختار المشاهد أو المشارك ما يريد من الإجابات.

6- شارك البث أو الندوة مع الجمهور

بعد الإنتهاء من كامل الإعدادات الضرورية، يكون الوقت قد حان لتشارك الحدث أو الفعالية مع الجمهور. للقيام بذلك، توجد العديد من الطرق للترويج ونشر محتوى الندوة والمحاضرة. كل شيء يعتمد على الأهداف التي تضعها أمامك.

في المحصلة عندما تقدم محتوى له قيمة وفائدة على الهواء مباشرة يكون لك قصد وهدف من جراء ذلك. قد يكون لديك دورات تعليمية أو كتب رقمية تريد بيعها لهم أو لديك منتجات أو خدمات تقدمها لهم فيما بعد… أو يمكن أن يكون قصدك التسويق والترويج لعلامتك التجارية واسمك التجاري.

5 نصائح ذكية لنجاح الويبنار من خلال موقع Zoom

لكي تتمكن بالفعل من إعداد ندوة ناجحة من خلال الموقع Zoom ، من الضروري أن يكون الهدف الأساسي للمحاضرة متوافقاً ومنسجماً مع ما سيتم تقديمه فيها، أي يجب أن يتوافق وعدك للجمهور مع ما ستقدمه فعلاً لهم.

لأن عكس ذلك يمكن أن يجعل عملائك يفقدون الثقة بك أو قد يصابون بالإحباط… وهذا أمر لا تريده بالتأكيد، صحيح؟

تأمل بهدوء النصائح التالية:

1- سوّق وروّج جيداً للندوة أو المحاضرة

إذا لم يعرف الناس بأنه سيكون لديك ندوة أو محاضرة، هل تعتقد بالفعل أنه سيكون هناك فائدة مما تقوم بإعداده؟ حاول أن تبذل قصارى جهدك في أعمال التسويق والترويج للبث المباشر بين أفراد جمهورك المستهدف.

يمكنك القيام بذلك من خلال الرسائل البريدية (الايميل)، كتابة المنشورات والبوستات على وسائل السوشيال ميديا، كتابة مقالات في مدونة أو حتى عبر مواقع شراء التذاكر أونلاين (في حال كان الدخول إلى المحاضرة أو الندوة مدفوعاً).

المهم هو أن تتمكن بالفعل من تجميع أكبر عدد ممكن من الناس والمشاهدين لتؤثر بأكبر عدد ممكن و تتمكن بالفعل من تحقيق الأهداف التي ترجوها من الندوة أو الـ webinar.

2- اختبر الأدوات والمعدات لتتأكد من حسن عملها

قبل أن تبدأ الويبنار على الهواء مباشرة، من المهم جداً أن تجرب وتختبر المعدات والأدوات لتعرف تماماً إذا كانت تعمل كما يجب. في المحصلة، إذا كانت هناك أية مشكلات تقنية أثناء الندوة أو المحاضرة ناجمة عن عدم فحص مسبق للأدوات والمعدات يمكن أن يترك ذلك نتائج سلبية لدى الجمهور.

وهذا كله قد يؤثر على احتمال أن يحضر المشاهدون أية ندوات مستقبلية وقد يربطون ذلك بعدم الاحترافية في الأداء والعمل، وقد يؤثر ذلك سلباً على مصداقيتك في السوق.

لهذا السبب فإن نصيحتنا لك هي أن تتحقق وتفحص الأدوات والكاميرات والميكروفونات لتتأكد بالفعل من أن كل شيء يعمل على ما يرام. في حال كنت تستعمل جهاز عارض للشرائح تأكد من أنه يعمل كما يجب أيضاً.

افحص أيضاً سرعة الاتصال بالإنترنت ومدى سلامة الاتصال وتوفره لكي لا يؤثر مثل ذلك على النتائج ويترك انطباعاً سلبياً لدى المشاهدين أو لا يساعدك على إيصال الرسالة التي ترجوها وتنوي إيصالها لهم.

3- أرسل رسالة تذكير لجمهورك قبل موعد البث

لتتمكن من استعمال zoom للاجتماعات اونلاين كما يجب وتضمن تفاعلاً من قبل الجمهور، من المهم جداً أن تذكّر الجمهور بشأن اقتراب موعد الندوة أو الـ webinar.

وهذا كله يساعدك على تجنب نسيان الجمهور للندوة ويساعدك أيضاً في الحصول على النتائج التي ترجوها.

لهذا ننصحك بأن ترسل للمشاركين رسالة تذكير على الأقل قبل 7 أيام ثم بعد مضي 3 أيام من ذلك الوقت ترسل لهم ايميل تذكير، وفي يوم الحدث أو الفعالية ترسل لهم أيضاً رسالة أو تذكير سريع أو حتى تتصل بهم قبل نصف ساعة من موعد بدء المحاضرة.

هذه الإجراءات تساعد على ضمان حضور المشاركين المهتمين للندوة والاشتراك بها والتواجد أونلاين في الوقت المحدد.

4- خصص وقتاً من الندوة ليسأل المشاركون

كما ذكرنا من أحد أسرار نجاح الندوة أو المحاضرة وجود مشاركة وتفاعل من قبل الجمهور المشارك، ولهذا السبب قم بتحضير أسئلة إذا رغبت بشكل مسبق واترك عليها احتمالات للإجابة ليختار منها الجمهور ما يريد.

واترك بعض المجالات ليبدي فيها الجمهور رأيه بالندوة بشكل عام، إن التعرف على انطباع المشاركين ورأيهم أثناء سير الندوة هو أمر جوهري يساعدك كثيراً لتتعرف على أفضل أسلوب لتقود فيه ندوتك حتى النهاية وتضمن لها النجاح.

حاول استعمال مربع الدردشة أو الحوار مع الجمهور، و ادع الناس للمشاركة وإعطاء رأيهم قدر المستطاع. بهذا تبرهن للجمهور على أنك مهتم بالفعل بالاستماع لهم.

5- لا تنسَ أن تأخذ في الاعتبار مرحلة ما بعد الندوة

نعلم أن الندوات يتم عقدها وتنظيمها دوماً من خلال التفكير في هدف معين. سواء لبيع منتجات أو خدمات أو تقوية حضور العلامة التجارية في السوق، أو التسويق والترويج لحدث أونلاين، أو تقديم محتوى تعليمي مكمل فيما بعد…ألخ

هذه الأعمال مهمة جداً وتقوي وتعزز أهدافك التجارية، ولهذا السبب اعتمد في التقديم لها على استعمال المحفزات الذهنية أو Psychological Triggers ، فهي تعد أسلحة فعالة إذا ما استعملتها كما يجب في استراتيجيتك التسويقية.

لا تنس أن تخبر جمهورك بذلك ليكون مستعداً ويبقى إلى نهاية الندوة في حال كنت تخطط لتقديم هدية مجانية أو تشجيعية بحيث يمكنك تقديمها لمَن يبقى لآخر المحاضرة أو الندوة ليكون مستحقاً لها.