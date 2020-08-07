تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية الجديد على نايل سات وعرب سات 2020

أدت فاجعة بيروت المتمثلة بالانفجار الهائل والكبير الذي أدى إلى كارثة إنسانية كبيرة، إلى رغبة المواطنين العرب لمتابعة القنوات اللبنانية الإخبارية للتعرف على آثار وتداعيات حادثة المرفأ، وكان التوجه الاكبر لدى الجمهور العربي للبحث عن تردد قناة الجديد اللبنانية على القمر الصناعي على نايل سات وعرب سات.

وتعتبر قناة الجديد al jadeed اللبنانية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أكثر القنوات التي تفرد مساحة واسعة من التقارير والأخبار والمشاهدات الحية والتحليلات المتعلقة بالحادث.

ونرصد لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد الجديد al jadeed اللبنانية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وذلك للتعرف على الاوضاع اللبنانية عن كثب بعد فاجعة المرفأ الذي ادى لمصرع 140 لبنانياً واصابة 4 آلاف بجروح مختلفة.

وفي هذا المقال تقدم لكم موقع "فلسطين اليوم الإخبارية" تردد قناة الجديدal jadeed اللبنانية 2020، كما سنضعكم في لمحة تعريفية عن القناة وبرامجها المتنوعة منها السياسية والترفيهية والحوارية.

وتعرض قناة الجديد، برامج سياسية إذ تسلط من خلالها الضوء على الأوضاع المحلية والعربية، ما جعل تردد قناة الجديد من أكثر الترددات بحثًا، لمشاهدة محتوى الإعلامي للقناة.

تعريف قناة الجديد al jadeed اللبنانية :

تأسست قناة الجديد في عام 1992، وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت بث القناة فيما أعد بثه في 2005، وأطلقت القناة على مسماها الأول "نيو يتي"، وهي مملوكة لرجل الاعمال "تحسي الخياط".

ونظمت القناة حفلاً كبيرًا عقب إعادة افتتاح القناة من جديد بعدما أغلقت لمدة خمسة أعوام منذُ عام 2001، وبعدها غير اسمها إلى قناة الجديد.

ونافست قناة الجديد العديد من المحطات التلفزيونية على المستوى المحلي والعربي، حيث استطاعت القناة ان ترفع من نسب المشاهدات على منتوجاتها الاعلامية إلى مئات الآلاف.

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برامج قناة الجديد al jadeed اللبنانية :

وتقدم قناة العديد من البرامج المتنوعة في المضمون، الترحيب كبير ومشاهدة عالية عليها منذ انطلاق بث القناة، وهي:

البرنامج الأول : برنامج طوني خليفة "برنامج سياسي" وهو إخباري.

البرنامج الثاني : برنامج الحدث وفيه تتناول القناة قضايا سياسية للامة العربية.

البرنامج الثالث :برنامج تحت السيطرة، وهو برنامج ترفيهي.

تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

وتقدم وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" تردد قناة الجديد 2020 على نايل سات، لمشاهدة كل برنامج القناة، والتمتع بالمشاهدة :

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ قناة الجديد 12130 عمودي 27500 6/5

وبهذا التردد يمكن للمستخدم أن يستقطب قناة الجديد على شاشة التلفاز ومشاهدة كل ما يبث على القناة على مدار 24 ساعة، دون تشفير (مجان).

شاهد الموقع الرسمي لقناة الجديد al jadeed اللبنانية 2020 :