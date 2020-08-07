 تعرف على جديد قضية التحرش بالإعلامية المصرية ريهام سعيد.. هذا ما قررته النيابة!

لازالت قضية تحرش مجموعة من الشباب المصريين في الإعلامية المصرية المعروفة ريهام سعيد حديث الساعة في وسائل الإعلام، وما زاد من التفاعل مع الحادثة هو قرار نيابة العلمين في مصر إخلاء سبيل المتهمين الـ5 مرتكبي واقعة الاعتداء اللفظي والتحرش بالإعلامية ريهام سعيد، أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ في منطقة مارينا بمحافظة مطروح.

واشارت مصادر في نيابة العلمين أن النيابة العامة افرجت خلال الايام الماضية عن الـ5 أشخاص بكفالة مالية قدرها 5000 آلاف جنيه، أي 1000 جنيه لكل فرد منهم، بعد أن تم القبض عليهم أمس الخميس.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد بثت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تعرضها للاعتداء اللفظي من قبل بعض الأشخاص حال تواجدها بالشاطئ، لطلبهم التقاط صورة تذكارية معها لكونها إحدى الشخصيات المشهورة ورفضها لذلك.

وقامت سعيد على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، "وحال رفض الشاكية التقاط الصورة معهم واحترام خصوصياتها، تلفظ أحدهم بعبارة أثارت حفيظتها فحدثت بينهم مشادة كلامية تدخل على إثرها بعض رواد الشاطئ لفضها، وانصرفوا عقب ذلك، وقد لاحظوا قيامها بتصويرهم بهاتفها المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".