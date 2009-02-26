الرشق:التباينات بين « فتح » و « حماس » لا تزال قائمة لكنها لا تمنع الحوار

فلسطين اليوم-وكالات

وصف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن البيان الذي انتهت إليه اجتماعات قيادات حركتي "حماس" و "فتح" والذي مهد لانطلاق الحوار الوطني اليوم في القاهرة بأنه خطوة إيجابية أذابت جبل الجليد الذي علا بين الطرفين، لكنه أكد أنه لم يلغ التباينات السياسية القائمة بين الطرفين.

وأكد عضو المكتب السياسي لـ "حماس" عزت الرشق في أن حركته تمتلك الإرادة بإنهاء الانقسام، وأعرب عن أمله في أن تقابل هذه الإرادة بموقف مماثل من حركة "فتح"، وقال: "البيان الذي توصلنا إليه بعد جلسات الحوار الثنائي مع حركة "فتح" يعتبر خطوة إيجابية لكنها ليست كافية، فملف المعتقلين السياسيين بالنسبة إلينا أمر مهم للغاية، والأعداد المفرج عنها جزئية، ونحن مضينا في إصدار البيان المشترك وفق وعود بإنهاء ملف المعتقلين مع انتهاء الحوار".

وأشار الرشق إلى أن التباينات السياسية مع حركة "فتح" لا تزال قائمة، لكنه أكد أنها ليست من النوع الذي يحول دون انطلاق الحوار، وقال: "التباينات بيننا وبين حركة "فتح" لا تزال قائمة، لكنها لا تمنع الحوار، وكل شيء يعتمد على نتائج حوار اللجان التي سيتم تشكيلها في جلسات الحوار التي ستبدأ اليوم"، كما قال.