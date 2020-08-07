ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

هل يتدخل السيسي للإفراج عن صيادين مصريين معتقلين في ليبيا؟!

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 19:04 - 07 اغسطس 2020
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

طالب نقيب الصيادين المصريين أحمد نصار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للعمل الجاد على الإفراج عن صيادين معتقلين لدى حكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فايز السراج.

واوضح نصار أنَّ "هؤلاء الصيادين يعملون منذ فترة طويلة هناك وقد فوجئوا بالقبض عليهم وإيداعهم بسجن تورمينا التابع لحكومة الوفاق الليبية دون أن يرتكبوا أي جرم أو خطأ يذكر سوى أنهم مصريين فقط ومنذ ذلك التاريخ وأخبارهم انقطعت تماما".

ونوه بأنه "يعيش أهالي هؤلاء الصيادين حالة من الحزن الشديد خوفًا على أبنائهم من ناحية ومن ناحية أخرى أنهم هم السند ومصدر الرزق لأسرهم وكل أهلهم لهم أمل في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه لن يترك أبنائهم أبدا".

وذكر أن الصيادين هم كل من: "سعد سعد الطنايحي وأحمد محمود غيطاني، ووليد محمد أبو إبراهيم ويوسف إبراهيم أبو زليمة، وسعيد سعيد أبو عتمان وشادي عباده الطنايحي، ومحسن حسن علاء الدين، وممدوح أحمد أبو شاهين، وإسلام محمود شرف وسلامة عبد الدايم، وحمادة سلمان، وعادل سعيد عباس مظاليم، وبدري محمد مرعي".

وقال إن "معظم الصيادين الذين جرى القبض عليهم من قرية السكري وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء بمركز مطوبس بكفر الشيخ وآخرين من أبوقير بالإسكندرية"، مناشدا القيادة السياسية التدخل للإفراج عن هؤلاء الصيادين وإعادتهم إلى أرض الوطن.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات