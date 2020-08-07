أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 7/8/2020

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 2020/8/7 بمحلات الصاغة وأسواق المال بالريال السعودي أسعار الذهب في المملكة السعودية اليوم ، حيث تتزايد عمليات البحث اليومية عبر محرك “جوجل” عن تطورات حركة أسعار الذهب في المملكة، gold price today saudi arabia والتي يحتل فيها المعدن الأصفر مكانة مرتفعة، سواء على المستوى الاقتصادي من حيث تحديد اتجاهات سوق المال والأعمال، أو من الناحية الاجتماعية في ظل أهميته بالنسبة للأسر السعودية التي تٌفضّله للزينة أو للمقبلين على الزواج.

اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي

شهدت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة زيادات متواصلة، بفعل تراجع الدولار الأمريكي أسعار النفط في العالم، وما تبعه من إقبال للمستثمرين على الملاذات الآمنة وبخاصة الذهب، وذلك بفعل المتغيرات الدولية المتسارعة، التي نتجت عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء العالمي المستجد، والذي أثار الذعر في جميع الدول.

متوسط اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب عيار 24 248.91 ريال

سعر الذهب عيار 22 228.17 ريال

اسعار الذهب عيار 21 217.80 ريال

اسعار الذهب عيار 18 186.68 ريال

سعر الذهب عيار 14 145.20 ريال

سعر الذهب عيار 12 124.45 ريال

اسعار جنيه الذهب 1,742 ريال

سعر أوقية الذهب

قفز سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية إلى 7,741 ريال ($2,064 دولارا)

قفز سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى 248,909 ريالا (66,370 دولار)

وسجل سعر الجنيه الذهب 1,742 ريال (464.60دولار).

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودي.

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية

متوسط اسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 15, 21) في تغيير يومي وفق الأحداث والمتغيرات التي تمر بها المملكة العالم حيث يبحث الكثيرون من المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من السعودية عن سعر الذهب المتغير.