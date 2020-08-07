لشيخ خضر عدنان: قتل الاحتلال للمواطنة داليا السمودي جريمة بحق الانسانية

وصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، قتل الاحتلال للمواطنة داليا السمودي بالجريمة الإنسانية المزلزلة.



وتقدم الشيخ عدنان بالتعزية والمواساة لذوي الشهيدة من آل السمودي واستيتي.



وقال في تصريح صحفي، اليوم الجمعة: "إن جريمة الاحتلال بقتل الأم المرضع داليا السمودي لا تقل عن جريمته بحرق الطفل محمد أبو خضير وحرق عائلة دوابشة وإعدام الطفل فارس عودة".



ودعا الشيخ عدنان جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان ابنة فلسطين داليا السمودي.



وتابع بالقول: طفل الشهيدة السمودي يحمل الأمل بالصمود والبقاء ومقاومة الاحتلال وكنسه عن أرضنا.