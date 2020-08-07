إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية في ترمسعيا

أصيب خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر بقنبلة غاز في الوجه، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأوضحت وزارة الصحة أن مواطنا أصيب بقنبلة غاز في الوجه خلال مشاركته في المسيرة السلمية، تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، ووصفت حالته بالمستقرة.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا سعيد طالب إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا في مسيرة سلمية نحو أراضيهم المهددة بالاستيلاء، رفضا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة، وللمطالبة بإزالتها.

وأضاف أن أبناء البلدة أدوا صلاة الجمعة، على الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، وأطلق قوالت الاحتلال الرصاص ما أدى الى إصابة 5 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأشار طالب إلى أن قوات الاحتلال استولت على السهل الشرقي للبلدة قبل عدة أشهر، وأقامت خيما فيها لغرض إقامة بؤرة استيطانية، مبينا أن مساحة السهل تقدر بـ3500 دونم، وتعتبر مصدر رزق للمزارعين هناك.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والقوى والفعاليات الوطنية والشعبية في محافظة رام الله، دعت لإقامة صلاة الجمعة، بجانب أراضي ترمسعيا المهددة بالاستيلاء، والمشاركة في المسيرة رفضا للبؤرة الاستيطانية الجديدة