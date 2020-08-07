نتيجة الثانوية الازهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الازهرية 2020 ، ينتظر العديد من طلاب الثانوية الأزهرية في مصر أن يتم الاعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية الازهرية، ومن ثم ظهورها والحصول عليها من خلال بوابة الثانوية الأزهرية، حيث انتهى طلاب الثانوية الأزهرية من الامتحانات الخاصة بهم قبل موعد اول ايام عيد الاضحى المبارك، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك، وذلك وفقا لما قد تم الإعلان عنه من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، ولذلك سوف نقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية.

صرح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه سوف يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوى الازهري بعد اسبوع وعليه سوف يكون موعد نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية 2020 سيكون في منتصف شهر أغسطس الحالي، وقد ذكر سيادته ان المواد التى تم تصحيحها حتى فان النتيجة فيها مُبشرة .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2020