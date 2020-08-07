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الانروا توضح تعليمات الدخول المدرسي بمدارس قطاع غزة غداً السبت

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:56 - 07 اغسطس 2020
طلاب مدارس طلاب مدارس
تقارير
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أصدرت وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأنروا اليوم الجمعة التعليمات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد في مدارسها، و الذي سيبدأ يوم غدٍ السبت.

وطالبت الوكالة اهالي الطلاب بإرسال حقيبة مع الطالب لاستلام  القرطاسية المدرسية

و أشارت الى أن شهر أغسطس سيكون شهر استدراكي يعتمد على أربع حصص يوميا تبعا للتالي :

  • لن يكون طابور صباحي وينصح بوصول الطلاب الساعة 7/20( السابعة والثلث)
  • سيقرأ الطلاب حصتين ثم استراحة داخل الصف ( لن يغادروا الصف ) ثم يكملون الحصتين الثالثة والرابعة
  • يغادر الطلاب المدرسة للفترة الصباحية الساعة 10/45( الحادية عشرة إلا ربع )
  • دوام الفترة المسائية من الساعة 12/20 (الثانية عشرة والثلث ) والمغادرة الساعة3/45 ( الرابعة إلا ربع).
  • يتم تعقيم المدرسة في حال كان هناك فترة مسائية
  • في شهر أغسطس لن يكون هناك مقصف مدرسي وبالتالي يلزم الطالب بإحضار وجبة إفطار  لتناولها أثناء الاستراحة داخل الصف  بالإضافة لزجاجة ماء

و دعت الوكالة أولياء الأمور على الاستفادة من الشهر الاستدراكي نظرا لأهميته القصوى كأساس للدخول في منهاج العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

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