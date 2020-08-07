الانروا توضح تعليمات الدخول المدرسي بمدارس قطاع غزة غداً السبت

أصدرت وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأنروا اليوم الجمعة التعليمات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد في مدارسها، و الذي سيبدأ يوم غدٍ السبت.
وطالبت الوكالة اهالي الطلاب بإرسال حقيبة مع الطالب لاستلام القرطاسية المدرسية
و أشارت الى أن شهر أغسطس سيكون شهر استدراكي يعتمد على أربع حصص يوميا تبعا للتالي :
- لن يكون طابور صباحي وينصح بوصول الطلاب الساعة 7/20( السابعة والثلث)
- سيقرأ الطلاب حصتين ثم استراحة داخل الصف ( لن يغادروا الصف ) ثم يكملون الحصتين الثالثة والرابعة
- يغادر الطلاب المدرسة للفترة الصباحية الساعة 10/45( الحادية عشرة إلا ربع )
- دوام الفترة المسائية من الساعة 12/20 (الثانية عشرة والثلث ) والمغادرة الساعة3/45 ( الرابعة إلا ربع).
- يتم تعقيم المدرسة في حال كان هناك فترة مسائية
- في شهر أغسطس لن يكون هناك مقصف مدرسي وبالتالي يلزم الطالب بإحضار وجبة إفطار لتناولها أثناء الاستراحة داخل الصف بالإضافة لزجاجة ماء
و دعت الوكالة أولياء الأمور على الاستفادة من الشهر الاستدراكي نظرا لأهميته القصوى كأساس للدخول في منهاج العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١