طائرة مساعدات طبية ايرانية رابعة تهبط في مطار بيروت

حطت طائرة المساعدات الايرانية الرابعة في القاعدة الجوية لمطار بيروت اليوم الجمعة، مقدمة للشعب اللبناني ولتوفير الدعم اللازم جراء الانفجار الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت.

حطت طائرة المساعدات الايرانية الرابعة في القاعدة الجوية لمطار بيروت اليوم الجمعة، مقدمة للشعب اللبناني ولتوفير الدعم اللازم جراء الانفجار الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت.

وتضمنت الطائرة الايرانية الرابعة مساعدات طبية إيرانية، حيث أكد مستشار وزير الصحة اللبناني المحامي حسين محيدلي، أنه منذ أن عصفت كارثة الانفجار بمرفأ بيروت، لم يتوقف جسر المساعدات الجوية الايرانية عن العمل.

أضاف: "إستقبلنا حتى اليوم عددا من الطائرات، ولا نزال ننتظر عددا إضافيا من الطائرات".

وتابع قائلا: "الطائرات الايرانية تحمل حاجات متنوعة منها دوائية واخرى غذائية لتوزيعها وفقا للاصول، ونحن شكرنا الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني على مساعداته الانسانية التي يقدمها لنا في هذا الظرف العصيب في لبنان".

وكرر شكر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، للجمهورية الاسلامية على لفتتها الانسانية التي تقدمها للشعب اللبناني.

وكانت ايران قد أرسلت 3 طائرات مساعدات طبية وغذائية على مدى اليومين الماضيين تضامنا مع الشعب اللبناني، ولتوفير الدعم اللازم له جراء الانفجار في مرفأ بيروت.

ووقع انفجار مدوي، عصر الثلاثاء الماضي، في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث شوهدت سحب الدخان الكثيف تتصاعد في سماء العاصمة عقب الانفجار. وذكرت مصادر أمنية لوكالة يونيوز للاخبار أن موقع الحادث في عنبر رقم 12 داخل مرفأ بيروت الذي يحتوي خزانات لمادة النيترات.

وأدى الإنفجار إلى أضرار هائلة شملت عشرات الآلاف من بيوت المواطنين وواجهات المتاجر ضمن نطاق مدينة بيروت الكبرى وضواحيها، وانتشرت مشاهد الزجاج المحطم على طول ساحل المتن.