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استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في منطقة الجبريات قرب جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 14:34 - 07 اغسطس 2020
اسعاف في المستشفى اسعاف في المستشفى
تقارير
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 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطنة داليا أحمد سليمان سمودي (23 عاما)، متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الحي، فجر اليوم الجمعة، في منطقة الجبريات بجنين.

وأوضحت الصحة أن الشهيدة سمودي كانت أصيبت برصاصة في صدرها، واخترقت الرصاصة الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي الجابريات وداهمت منزل الأسير المحرر خالد سليمان ابو حسن، واستجوبته بعد تهديده بالاعتقال، ما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص والقنابل الصوتية والمسيل للدموع والأعيرة النارية.

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