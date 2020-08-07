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ارتفاع عدد حالات التعافي..

الصحة تسجيل حالتي وفاة و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:25 - 07 اغسطس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، حالتي وفاة و514 إصابة جديدة  جراء فيروس كورونا. وفق بيان صحفي للوزارة.

كما سجلت الصحة 1126 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضي.

وأمس الخميس، توفي مواطن يبلغ من العمر (65) عاماً من سعير بمحافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث وصل عدد الوفيات 4 حالات خلال أمس.

وأفادت وزارة الصحة في بيان صحفي، بأن حصيلة الوفيات في فلسطين جراء الفيروس ارتفعت إلى 97 حالة وفاة.

وأشارت الصحة إلى أن أصغر حالات الوفاة طفل بعمر 12 يوماً وأكبرهم بعمر 95 عاماً.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله تسجيل حالة وفاة جديدة في مدينة حلحول لمواطنة تبلغ من العمر 69 عامًا متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا.

 

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