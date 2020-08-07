ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154 شهيدًا

رجّح وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الجمعة أن عدد ضحايا انفجار بيروت الذي وقع أمس مرشح للارتفاع في ظل وجود العديد من المصابين في حالة خطيرة.

وأضاف حسن في تصريحات صحفية، أن هناك الكثير من الجرحى لا يتلقون العلاج حتى الآن.

ووفق الصحة اللبنانية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الانفجار في مرفأ بيروت إلى 154 شهيدًا، حسب ما أوردته صحيفة "لوريان لوجور" المحلية.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء باستشهاد 137 شخصًا وإصابة نحو خمسة آلاف آخرين بجروح، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووقع انفجار مدمر، مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وتشير التقديرات إلى أن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014.