إصابة شابة برصاص قوات الاحتلال في جنين

أصيبت فجر اليوم الجمعة، شابة برصاص الاحتلال في حي الجابريات في جنين، كما أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة إسعاف، وسط اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

وقال مدير إسعاف جمعية الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، أن المواطنة داليا أحمد سليمان سمودي (27 عاما)، أصيبت برصاصة بالصدر من قبل قوات الاحتلال وهي داخل منزلها في حي الجابريات، مؤكدا أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة إسعاف تابعة لمركز إسعاف جنين بشكل مباشر، حيث اخترقت رصاصتان السيارة، وذلك لدى محاولتها تقديم الإسعاف الأولي للمصابة.

في حين أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الجابريات وداهمت منزل الأسير المحرر خالد سليمان ابو حسن، واستجوبته بعد تهديده وتحذيره بالاعتقال، ما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص والقنابل الصوتية والمسيل للدموع والأعيرة النارية.