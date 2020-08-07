إصابة مرافق قيادي في حماس جراء انفجار عبوة ناسفة في لبنان

أصيب مرافق مسؤول العلاقات الدولية في حركة "حماس" أسامة حمدان، جراء عبوة ناسفة وضعت في سيارته بلبنان.

ووفق قناة "فلسطين اليوم" الفضائية، فقد أصيب "بلال غالي" مرافق مسؤول العلاقات الدولية في حركة "حماس" أسامة حمدان، جراء انفجار عبوة ناسفة صغيرة وضعت في سيارته شرقي مدينة صيدا في لبنان.

وأكد المكتب الاعلامي لحركة حماس، ان بلال غالي وهو مرافق سابق في الحركة، تعرّض خلال اقترابه من سيارته عند ذهابه الى عمله لحادث في سيارته، ما أدى إلى إصابته إصابات طفيفة.

وأوضحت، انه غالي بصحة جيدة، فيما تتابع الجهات المعنية الموضوع لاستجلاء خلفيات وتفاصيل الحادث.





