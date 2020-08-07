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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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عباس يعزي الوزير الشيخ بوفاة أخيه

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:34 - 07 اغسطس 2020
عباس عباس
تقارير
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قدّم رئيس السلطة محمود عباس، التعازي لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، بوفاة شقيقه خليل الشيخ.

وثمن الرئيس دور العائلة في الحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الوطني، والموقف المسؤول الذي تحلت به والذي عبر عنه الوزير الشيخ، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء محمد اشتية بالمسؤولية العالية التي تحلى بها الوزير الشيخ وعائلته، قائلاً: "هذه البلد يحميها أمثالك، ونحن مجندون خلف سيادة الرئيس كي نحارب الفوضى، ويبقى القانون سيد الأحكام وسيد الموقف".

من جانبه، شكر الوزير الشيخ عباس على هذه اللفتة، رغم الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، قائلا: رغم مصابنا الجلل سنبقى ندافع عن سيادة القانون.

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