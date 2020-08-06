البنتاغون يبدي استعداده للمساعدة بالتحقيق في انفجار بيروت

أبدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، استعدادها لمساعدة لبنان بالتحقيق في أسباب الانفجار في مرفأ بيروت، في حال طلب الجانب اللبناني ذلك.

وقال الناطق باسم البنتاغون جوناتان هوفمان: "لا أريد الدخول في مزايدات بشأن الأسباب المحتملة للانفجار. ونحن سنتابع باهتمام سير التحقيقات التي تجريها الحكومة اللبنانية، وسنساعدها في حال طلبت ذلك منا".

يشار إلى أن انفجارا هائلا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 135 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف آخرين بجروح، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أن الانفجار ناجم عن تخزين غير آمن لمواد كيميائية شديدة الانفجار.