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ارتفاع حصيلة الوفيات لـ95..

الرابعة خلال 24 ساعة.. حالة وفاة جديدة في الخليل جراء فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:01 - 06 اغسطس 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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توفي، مساء اليوم الخميس، مواطنًا (65) عاماً من سعير بمحافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة في بيان صحفي، بأن حصيلة الوفيات في فلسطين جراء الفيروس ارتفعت إلى 95 حالة وفاة.

وأشارت الصحة إلى أن أصغر حالات الوفاة طفل بعمر 12 يوماً وأكبرهم بعمر 95 عاماً.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله تسجيل حالة وفاة جديدة في مدينة حلحول لمواطنة تبلغ من العمر 69 عامًا متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة اليوم الخميس، وفاة مواطنة (57 عاما) من مدينة نابلس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الصحة أعلنت عن تسجيل حالة وفاة واحدة صباح اليوم الخميس و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 9 محافظات و 289 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، مؤكدةً تسجيل ارتفاع جديد على نسبة المتعافين من فيروس كورونا.

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